‘İntihar eden emniyet amiri masumdu’

Tunceli’nin Hozat ilçesindeki fişleme olayını soruşturan Savcı Önder Şeker, intihar eden Emniyet Amiri Çağlar Şan'ın masum olduğunu söyledi. Fişlemelerle ilgili ifadesi bile alınmayan Şan'ın, olayın aydınlatılması için emniyetteki tüm belgeleri savcılığa götürdüğü ortaya çıktı.

Hozat Savcısı Önder Şeker, fişleme skandalının ardından intihar eden Emniyet Amiri Çağlar Şan hakkında Posta gazetesinden Nedim Şener’e açıklamalarda bulundu.

Olayı soruşturan Savcı Şeker, Emniyet Amiri Çağlar Şan'ın fişleme olayıyla ilgisi olmadığını, ifadesini dahi almadığını söyledi.

Hozat Savcısı Şeker, intihar eden Çağlar Şan’ın olayın ortaya çıktığı gün emniyetin bilgisayarlarını kontrol edip kendisine 10 fişleme belgesi getirdiğini anlattı.

Emniyet Amiri Şan'ın hiçbir delili karatmadan olayın ortaya çıkması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Savcı Önder Şeker, amirin isminin soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla dahi yer almadığını belirtti.

Savcı Şeker, dosyadaki en masum kişi olarak Emniyet Amiri Çağlar Şan'ı gösterdi.

Fişleme olayından emniyeti sorumlu tutan Savcı Şeker, eline geçen 10 fişleme belgesinde fişlenen 300 kişinin adının geçtiğini de açıkladı.

Çağlar Şan, 4 aydır Hozat Emniyet Müdürlüğü’nde emniyet amiri görevini yürütüyordu.

Fişleme olayının 2007-2011 arasında olduğuna dikkat çeken Savcı, emniyet amirinin, mülkiye başmüfettişlerinin görevden alınmasını talep etmesi nedeniyle intihara yönelmiş olabileceğini savundu.