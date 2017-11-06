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İntihar eden doktor, ardında bir mektup bırakmış: Lanet hastaneler, bizlere yüklenip durmasın!

"Umarım ölümüm bazı güzel değişikliklere yol açar"

06 Kasım 2017 14:32

Evinin balkonundan atlayarak intihar eden 28 yaşındaki pediatri asistanı Dr. Ece Ceyda Güdemek'in intihar mektubu ortaya çıktı. Güdemak bıraktığı mektupta, "Hayat benim için çok zor. Bunaldım bu hayattan. Umarım ölümüm bazı güzel değişikliklere yol açar. Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın. Lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın" ifadesini kullandı.

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görev yapan pediatri asistanı 28 yaşındaki Dr. Ece Ceyda Güdemek, geçtiğimiz gün 9. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etmişti.

Akşam'dan Soner Kan'ın haberine göre, Gaziantep’te toprağa verilen Güdemek’in hayatına son vermeden kaleme aldığı "veda mektubu" ortaya çıktı.

Genç doktor mektubunda şunları yazdı: "Annemden özür diliyorum. Hayat benim için çok zor. Bunaldım bu hayattan. Umarım ölümüm bazı güzel değişikliklere yol açar. Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın. Lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın. Kredi kartı borcum var ama 10 binden fazla para var. Dert etmesin Erbil ağabeyim, borç yıkmıyorum. Annemi üzmesin kimse tek isteğim budur. Ha birde ola ki anında ölmezsem seçimim ölmekten yana kimse beni yaşatmaya çalışmasın. Ece."

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