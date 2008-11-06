İntihar bombacıları oyun oldu!

Oynayanın intihar saldırganı rolünü üstlenip, yolda yürüyen kadın, çocuk, erkek herkesi havaya uçurduğu, “Kaboom: The Suicide Game (Kaboom: İntihar Saldırısı Oyunu) adlı oyuna internet üzerinden ücretsiz erişilebiliyor. Oyunun sloganı ise “İntihar Bombacısısın! Öldürebildiğin kadar öldür".İnsan hayatını hiçe sayan oyundaki karakterler Arap görünümlü. Oyunun amacı, yoğun insan trafiğinin yaşandığı sokaktaki sivil halkı havaya uçurup, öldürebileceğin kadarını öldürmek.Fareyi tıkladığınızda intihar saldırganının ceketi açılıyor. Vücudu el bombalarıyla ve patlayıcı ile sarılmış intihar saldırganı pimi çekiyor ve kan duşu altında, parçalamış insan organları havada uçuşuyor. Ne kadar çocuk, kadın, erkek yaralanırsa o kadar fazla puan kazanıyorsunuz.Oyunun tasarımcısının adı ve soyadı bilinmiyor. Ancak ABD Teksas Eyaleti Houston şehrinden olduğu tespit edildi.