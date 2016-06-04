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Yaşam

İntihalci hocalar tazminat ödeyecek

YÖK Disiplin Kurulu, intihal hakkında yalnızca doktora öğrencisi Kerem Yamaç'ı suçlu bulmuştu

04 Haziran 2016 20:52

Konya Selçuk Üniversitesi'nde 9 yıl önce ortaya çıkan 'intihal skandalı'nda tazminat kararı çıktı. İntihal yapmakla suçlanan Prof. Dr. Durmuş Bozkurt ve doktora öğrencisi Kerem Yamaç'ın maddi-manevi tazminat ödemesine yönelik mahkeme kararı onandı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, olay uluslararası matematik dergisi Applied Mathematics and Computation tarafından ortaya çıkarıldı. Prof. Dr. Bozkurt ve Yamaç, Prof. Dr. Haydar Bulgak ve eşi Dr. Ayşe Bulgak’ın uluslararası bilim dergilerinde yayımlanan iki makalesinden kaynak belirtmeden alıntı yapmakla suçlanarak, haklarında dava açıldı. Dava, Ankara 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 2011’de açılan davada Bulgak çiftine tazminat ödenmesine hükmetti.

 

9 bin lira maddi, 5'er bin lira
manevi tazminat

 

Mahkeme, 9 bin liralık maddi tazminatın Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne, 5’er bin liralık manevi tazminatın ise Bulgak çiftine ödenmesine karar verdi. Tazminat için 12-13 yıllık yasal faiz işletileceği bildirildi. Mahkeme yargılama masraflarını da davalıların üzerine bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin verdiği kararı Yargıtay da onadı. Böylece kesinleşen karar, geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edildi. 

İntihal skandalını YÖK Yüksek Disiplin Kurulu da tespit etmişti. Bu tespit sonrası sadece Kerem Yamaç suçlu bulunmuş, Konya Selçuk Üniversite de Prof. Dr. Durmuş Bozkurt’un suçsuz olduğunu öne sürmüştü.

Prof. Dr. Haydar Bulgak, dünya bilim camiasının fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimlerde kullanılan ‘Bulgak teorisi (Lineer Fark Denklemleri ve Kararlılık Teorisi) ile tanınıyor.

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