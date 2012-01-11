-İntibak Yasası'nda oran belli oluyor ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''İntibak Yasası'nın, 2 milyon 743 bin emekliye 2000 sonrasında olduğu gibi gelişme hızından pay vermeyi öngördüğünü belirterek, ''Önümüzdeki pazartesi büyük ihtimalle yapacağımız toplantıda nihai bir açıklamayı gerçekleştirmiş olacağız'' dedi. Çelik, Hak-İş heyetini kabulünde, kamuoyunda ''İntibak Yasası'' olarak bilinen, emeklilerin maaşlarında iyileştirme sağlayacak düzenlemeye ilişkin soruyu yanıtladı. İntibakla ilgili düzenlemenin son Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğünü ifade eden Çelik, tasarının, SSK emeklilerinin 2000 yılı öncesi ile ilgili intibaklarını öngördüğünü hatırlattı. Çelik, 2000 sonrası gösterge esaslı sistemden, gelişme hızından pay alınan bir sisteme geçildiğini, söz konusu emeklilerin ise 2000 yılı öncesine ilişkin gelişme hızından pay almadıklarını ifade ederek şunları söyledi: ''2000 öncesindekilere, 2 milyon 743 bin emeklimize 2000 sonrasında olduğu gibi gelişme hızından pay vermeye dönük bir düzenlemedir bu. Bakanlar Kurulu'nda görüşmemize rağmen, bu gelişme hızından verilecek pay oranıyla ilgili bir mutabakatımız olacaktı, yalnız sayın başbakanımız acil bir durumdan dolayı Bakanlar Kurulu'ndan ayrılınca o rakamda bir uzlaşı veya rakam üzerinde bir değerlendirme olmadığı için ister istemez bizim de açıklamamız gecikmiş oldu. Yoksa görüşüldü, yetkili ilgili bakanlıklarla teknik heyetlerin çalışmalarından sonra da bu şekilde arz edildi. Karar noktası, gelişme hızının geçmişe, 2000 öncesi emeklilere hangi oranda yansıyacağı noktasındadır. Çok zamanımızı almadan ilk yapacağımız toplantıda hemen karara bağlanacak bir konu olduğunu ifade edebilirim.'' Bu konuda bir çelişki olmadığını vurgulayan Bakan Çelik, ''Önümüzdeki pazartesi büyük ihtimalle yapacağımız toplantıda nihai bir açıklamayı gerçekleştirmiş olacağız'' dedi.