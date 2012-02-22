İntibak Yasa Tasarısı Meclis'teki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

T24 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İntibak Yasa Tasarısı kabul edildi. Komisyonda kabul edilen bir önergeyle ilaçtan alınan yüzde 10-20 katkı payı, yüzde 1-20 olarak değiştirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İntibak Yasa Tasarısı kabul edildi. Komisyonda kabul edilen bir önergeyle ilaçtan alınan katkı payı değiştirildi.

Komisyonda tasarının görüşmeleri sırasında, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından verilen önergeyle, ilaçtan alınan katkı payında değişiklik yapıldı.

Buna göre, yasada yüzde 10-20 olan katkı payı, yüzde 1-20 olarak değiştirildi.

Belirleme yetkisi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak.

Yapılan düzenlemenin gerekçesinde, hastaların ilaç alımlarında olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Mevcut uygulamada, çalışanlardan yüzde 20, emeklilerden ise yüzde 10 oranında katılım payı alınıyor.