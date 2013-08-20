İnterseksleri tanıyan ilk Avrupa ülkesi Almanya

Almanya’da 1 Kasım itibariyle, ikili cinsiyet sisteminin kadın ve erkek cinsel organlarını taşımayan bebekler nüfusa cinsiyetsiz olarak kaydettirilebilecek.



Kaos GL'de yer alan habere göre, değişiklikle ülkede ilk kez bir kişinin ne kadın, ne de erkek olmayabileceği yasal olarak kabul edilmiş oldu. Karar, Anayasa Mahkemesince, kişinin deneyimlediği ya da yaşadığı cinsiyetin yasal olarak tanınmamasının kişisel bir insan hakkı olarak değerlendirilmesine dayanıyor.



‘Belirsiz cinsiyet'li kişiler hayatlarının herhangi bir döneminde nüfuslarında belirtilen cinsiyeti değiştirme hakkına sahip olacak. Almanya’dan önce 2011 yılında Avustralya, geçen yıl da Yeni Zelanda pasaportlardaki cinsiyet hanesine çarpı işareti koymayı yasal hale getirdi.



American Journal of Human Biology’nin raporuna göre her 1.500-2.000 bebekten biri fark edilebilir cinsel organ farklılığıyla dünyaya geliyor.

İnterseks aktivistleri, doğum sonrası yapılan ameliyatlarla cinsel organların değiştirilmesi yerine bu kararının kişinin kendisine bırakılması gerektiğini savunuyor.