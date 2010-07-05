Interpool'ün umudu Facebook!

T24 - Interpol, cinayet, insan kaçakçılığı ve küçüklere yönelik cinsel istismar suçlarından aranan 26 ünlü suçlunun fotoğrafını ve biyografisini sitesinden yayınlayarak, bu şahısların Facebook veya benzeri sosyal paylaşım sitelerinden ya da doğrudan görülmesi halinde kendilerine ihbar edilmesini istedi.



Merkezi Lyon'da bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, dünyada aranan 26 ünlü kaçağın yakalanması için Facebook ve internetteki diğer sosyal paylaşım sitelerine umut bağladı.



Interpol, kendi internet sitesinden yaptığı çağrıda, cinayet, insan kaçakçılığı ve küçüklere yönelik cinsel istismar suçlarından aranan 26 ünlü suçlunun fotoğrafını ve biyografisini yayımladı.



Interpol, halktan, Facebook ve internetteki diğer sosyal paylaşım siteleri ile elektronik posta üzerinden veya doğrudan gördükleri ya da şüphelendikleri suçluları ihbar etmesini istedi.



Mayıs'tan bu yana dünyada kaçak 450 suçlunun peşine düşen İnterpol, şu ana kadar 39 kişiyi yakaladı.



Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 186 ülkenin üye olduğu Interpol, özellikle tehlikeli gördüğü 26 suçlunun yakalanması için halkın desteğini bekliyor.





