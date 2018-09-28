Interpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Interpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı suç örgütü lideri Özbekistan uyruklu S.K. isimli kadın ve organizasyonun diğer üyeleri İstanbul'da yakalandı.



Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası fuhuş çetesinin İstanbul'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine 4 ay önce çalışma başlatan ekipler, fuhuş organizasyonunun özellikle Orta Asya ülkelerinden iş vaadiyle kadınları getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak tehdit ve dayakla 'fuhuş' yapmaya zorladıkları belirlendi.

Kırmızı Bültenle aranıyordu

Çetenin elebaşılığını İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı Özbekistanlı S.K'nın yaptığı tespit edildi. Ekipler, İstanbul'da 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu S.K. ile A.O.G, D.T, Ö,Ç, M.S, T.T, H.T ve Z.K gözaltına alındı.