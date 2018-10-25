İnterpol'ün 'kırmızı bültenle' aradığı Gürcü şüpheli, Trabzon'da yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- GÜRCİSTAN\'da organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mindia L. (36), polis ekiplerince Trabzon\'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şubesi ekipleri, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve firari bulunduğu Gürcistan\'dan Türkiye\'ye iadesi sağlanıp, tutuklanarak cezaevine gönderilen Şeniz Dervişoğlu ile irtibatlı Gürcü Mindia L.\'nin Trabzon\'da bulunduğu bilgisini aldı. Ülkesinde organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan uyruklu Mindia L.\'yi yakalamak için polis operasyon düzenledi. Operasyonda, Mindia L.\'nin bulunduğu otomobil, Trabzon Akyazı Tüneli\'nin girişindeki kontrol noktasında durduruldu. Mindia L., durdurulan araçta üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.\'nin Gürcistan\'da görevli bir polisin öldürülmesi olayına da karıştığı öğrenildi. Mindia L., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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