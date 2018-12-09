Interpol'ün aradığı Türk Lviv'de yakalandı

Deniz Berktay (DHA) - Ukrayna’nın en batısında bulunan Lviv’de Ukrayna sınır güvenlik görevlilerinin, Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşını gözaltına alarak Macaristan’a teslim etmeye hazırlandıkları söylendi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İstanbul’dan Ukrayna’nın Lviv Havalimanı’na gelen 1975 doğumlu bir Türk vatandaşının, Interpol tarafından arandığının ortaya çıkması üzerine, gözaltına alındığı belirtildi. Macaristan’da Macar Ceza Kanunu’nun 399. Madddesi çerçevesinde kara para aklama hakkında dava açılmış olan Türk vatandaşının, Ukrayna makamları tarafından Macaristan’a teslim edileceği belirtildi.

Ukrayna’nın Lviv Havalimanı’nda geçtiğimiz günlerde de, üç Türk vatandaşının sahte pasaportlarla giriş yapmaya çalıştıklarının anlaşılması üzerine, bu kişiler Türkiye’ye geri gönderilmişti.