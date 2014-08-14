Interpol'un aradığı katil İstanbul'da çıktı

Sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla Interpol tarafından aranan Bulgar Veselin Stafanov, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'ın Shumen şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü sevgilisi 43 yaşındaki Natalia Efraimova Salimova'nın başka biriyle evleneceğini öğrenen Veselin Stefanov (32), kız arkadaşının kaldığı eve giderek Salimova'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Stafanov daha sonra Bulgaristan'dan kaçarak geçtiğimiz salı günü İstanbul'a geldi.

Karaköy'de zanlının üzerindeki gömlekte bulunan kan izlerinden şüphelenen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saat 23.00 sıralarında Stefanov'u gözaltına alarak Taksim Polis Merkezi Asayiş Büro Amirliği'ne getirdi.

Burada yapılan incelemelerde Veselin Stafanov'un cinayet suçundan Interpol tarafından arandığını öğrenen polisler, zanlıyı sorguya aldı.



Sorguda cinayeti itiraf eden Veselin Stafanov, Taksim Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Bulgaristan'a iade edileceği öğrenildi.