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Dünya

INTERPOL’ün aradığı İngiliz, Kütahya’da yakalandı

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

10 Eylül 2017 20:13

İngiltere’de hırsızlık ve çeşitli dolandırıcılık suçları işlediği iddiasıyla Uluslararası Polis Teşkilâtı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan kadın, Kütahya’da yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İngiliz Susan Marie Muscroft’un (43), Fatih Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı.

Söz konusu adrese giden ekipler, İngiltere adli makamlarının müracaatı sonucu, ‘hırsızlık, yanlış muhasebe kaydı tutmak ve dolandırıcılık’ suçlamasıyla Interpol tarafından aranan Muscroft’u gözaltına aldı.


Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Muscroft’un İngiltere’ye gönderileceği öğrenildi.

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