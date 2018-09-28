İNTERPOL'ÜN ARADIĞI FUHUŞ ÇETESİ LİDERİ KADIN İSTANBUL'DA YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İnterpol\'ün Kırmızı Bültenle aradığı uluslar arası fuhuş organizasyonunu lideri Özbekistanlı S.K. isimli kadın ve organizasyonun diğer üyeleri İstanbul\'da yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası fuhuş çetesinin İstanbul\'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine 4 ay önce çalışma başlatan ekipler, fuhuş organizasyonunun özellikle Orta Asya ülkelerinden iş vaadiyle kadınları getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak tehdit ve dayakla fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çetenin elebaşılığını İnterpol\'ün Kırmızı Bültenle aradığı Özbekistanlı S.K\'nın yaptığı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, İstanbul\'da 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistanlı S.K. ile A.O.G, D.T, Ö,Ç, M.S, T.T, H.T ve Z.K gözaltına alındı. Başta Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere farklı ülke vatandaşı 16 kadın çetenin elinden kurtarıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis Kamerası

-Operasyondan görüntüler

-Evlerden görüntü

-Evlerin aranması

-Evlerdeki şüpheliler

-Pasaportların görüntüsü

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

-S.K\'nın fotoğrafı