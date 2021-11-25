Interpol'ün yeni başkanı BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmed Nasser Al Raisi, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) yeni başkanı seçildi.
Interpol, Ahmed Nasser Al Raisi'nin dört yıl boyunca Interpol Başkanı olarak görev alacağını duyurdu.
Al Raisi, İngiliz akademisyen Michael Hedges ve BAE'li muhalif Ahmed Mansur gibi siyasi tutuklulara işkence edilmesinden sorumlu tutuluyor.
Euronews'un aktardığına göre, genel kurul öncesi Fransız milletvekilleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un doğrudan müdahil olmasını isterken Alman milletvekilleri Al Raisi'nin adaylığının Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne aykırı olduğunu savunarak seçilmesinin Interpol'ün saygınlığına darbe vuracağını belirtmişti.