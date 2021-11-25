T24 LogoT24 Logo
Dünya

Interpol'ün yeni başkanı BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi oldu

25 Kasım 2021 10:55

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmed Nasser Al Raisi, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) yeni başkanı seçildi.

Interpol, Ahmed Nasser Al Raisi'nin dört yıl boyunca Interpol Başkanı olarak görev alacağını duyurdu.

Al Raisi, İngiliz akademisyen Michael Hedges ve BAE'li muhalif Ahmed Mansur gibi siyasi tutuklulara işkence edilmesinden sorumlu tutuluyor. 

Euronews'un aktardığına göre, genel kurul öncesi Fransız milletvekilleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un doğrudan müdahil olmasını isterken Alman milletvekilleri Al Raisi'nin adaylığının Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne aykırı olduğunu savunarak seçilmesinin Interpol'ün saygınlığına darbe vuracağını belirtmişti.

 

al raisitümgeneralinterpolbaşkan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24