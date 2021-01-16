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Dünya

Interpol'ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna'da yakalandı

29 yaşındaki şahsın Türkiye'de tecavüz suçundan arandığı belirtildi

16 Ocak 2021 22:39

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki 'Palanka-Mayaki-Udobne' sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol'ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2019'dan bu yana Türkiye'de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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