Interpol'den yasa dışı kumar operasyonu: 8 milyon dolar nakit ele geçirildi

Euro 2020 sırasında düzenlenen yasa dışı kumar aktivitelerini hedef alan Interpol operasyonunda 1400 kişi gözaltına alındı ve toplam 7.9 milyon dolar nakit para ele geçirildi.

France 24'e yer alan habere göre, Interpol'ün Asya ve Avrupa genelinde yürütttüğü operasyonlarda yasa dışı kumarla bağlantılı yaklaşık 465 milyon dolarlık bahislerle bağlantılı bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirildi.

Interpol'den yapılan açıklamada "Pek çoğumuz UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nı basitçe taraftarlar olarak izlerken 28 ülke genelinde yüzlerce özel görevlimiz, yasa dışı kumar ve buna bağlantılı para aklama aktiviteleri gerçekleştiren organize suç örgütlerini hedef alıyordu"