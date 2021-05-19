Interpol'den çalıntı eser ihbar uygulaması

Interpol, sanat eseri hırsızlığına darbe vurma amacıyla ay başında bir uygulama sundu. Sanat hırsızlarının ihbar edilmesini kolaylaştıracak ID-Art adlı uygulama, Play Store ve App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.

Interpol, ID-Art adlı uygulama ile 52 binden fazla çalıntı ve kayıp sanat eseri hakkındaki bilgilerle oluşturulan Stolen Works of Art (Çalıntı Sanat Eserleri) adlı veritabanına erişim sağlıyor. Sanatatak'ın haberine göre kullanıcılar, veritabanındaki arama kriterlerini kendileri doldurabiliyorlar ya da fotoğraf yükleyerek arama yapabiliyorlar. Girilen bilgiler çalıntı bir sanat eseriyle eşleşirse, uygulama kullanıcılara kayıp parça hakkında daha fazla bilgi verip Interpol’e bildirmesini istiyor.

Geleceğin suçlarını da engelleme amacı taşıyor

Öte yandan isteyen kişiler uygulamaya kendi koleksiyonlarını da kaydedebiliyor. Interpol yetkilileri böylece, bir sanat eserinin çalınması veya kaybolması durumunda yürütülecek soruşturmaya fayda sağlanabileceğini düşünüyor.

Interpol, uygulamanın pilot aşamasında, Amsterdam'da iki çalıntı tablo, İtalya'da iki çalıntı heykel tespit edildiğini bildirdi.

Riske karşı uyarıyor

ID-Art'ta doğal afette, yağmalamada veya silahlı çatışmada hasar gören tarihi veya arkeolojik yapıları bildirme seçeneği de var. Risk altında olan bölgeler de uygulamaya kaydedilebiliyor.

UNESCO, sanat eseri kaçakçılığı piyasasının yaklaşık 10 milyar dolar (yaklaşık 82 milyar 370 milyon TL) değere ulaştığını tahmin ediyor. Ancak bazı uzmanlar, piyasanın değerini hesaplamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.