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Dünya

Interpol, Beyrut'a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek

Ekip, patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmeye çalışacak

08 Ağustos 2020 07:17

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için Lübnan'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek.

Interpol'den yapılan açıklamada, Lübnanlı yetkililerin talebi üzerine patlamada yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin gönderileceği belirtildi. 

Açıklamada ifadelerine yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Interpol'ün deneyimi ülke yetkililerine değerli yardım sağlayabilir ve Lübnan'a gerekli tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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