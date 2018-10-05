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Dünya

Interpol Başkanı kayboldu, soruşturma başlatıldı

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün başkanı Meng Hongwei’nin Fransa’da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

05 Ekim 2018 16:47

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol\'ün başkanı Meng Hongwei’nin Fransa’da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayıp başvurusunu, Hongwei’nin eşinin yaptığı belirtildi. Meng’in eşi Lyon Hongwei, Başkan Hongwei’nin Eylül ayının sonunda Çin’e yaptığı ziyaretten dönmediğini açıkladı.
Endonezya’nın Bali Adası’nda 2016 yılında düzenlenen 85. Interpol Genel Kurulu Toplantısı’nda yapılan oylamada Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Hongwei Meng İnterpol’ün yeni başkanı seçilmişti.
Meng’in seçilmesiyle, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu.

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