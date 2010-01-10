Interpol aradığı 'Doktor' Adana'da yakalandı

T24 - Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de ''Ice'' adlı uyarıcı maddenin imalathanesini ortaya çıkardı. Operasyonda, Interpol tarafından aranan ''doktor'' lakaplı kişinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, kentte yüklü miktarda uyarıcı hap imalatı yapıldığı yönünde bilgi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucu, satış işlemi gerçekleştirilmek istenildiğini belirleyerek bir restorana operasyon düzenledi.



Aynı saatlerde Özel Harekat timlerinin de katılımıyla yaklaşık 100 polis, Meydan ve Mahfesığmaz mahallelerinde 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.



Aramalarda, Türkiye'de ilk kez üretilen metamfetamin hammaddeli ''Ice'' adındaki uyarıcı madde ele geçirildi. Zanlıların, bunu ''A'' logolu haplar halinde ürettikleri belirlendi.



Operasyonda, çete lideri olduğu belirtilen M.M.P. ile Ç.K.P, Ş.B, A.Y, E.U, A.C. ve uyarıcı hapın imalatı için yurt dışından gelen Yavuz T. gözaltına alındı.



'Doktor' yurtdışından getirildi



Şebeke üyeleri fark edilmemek için, birkaç ay önce, mahalle arasında, etrafı tamamen evlerle çevrili bir konfeksiyon atölyesini kiraladı.



Daha önce ecstacy türü uyuşturucu hap satışında aracılık eden çete üyeleri, daha büyük çaplı bir üretim yapabilmek için yurt dışından ''Doktor'' lakaplı Yavuz T'yi getirdi.



Avusturya, Hollanda ve İngiltere'de metamfetamin bazlı uyarıcıların üretimi, hap halinde piyasaya sürülmesinde büyük rol oynadığı öne sürülen Yavuz T, konfeksiyon atölyesindeki uyarıcı imalathanesinde formülleri ayarlayarak, çeteyi seri üretime hazırladı.



Interpol tarafından da aranan Yavuz T'nin değişik tarihlerde Türkiye'ye sahte kimliklerle giriş yaptığı da tespit edildi.



36 saat etki gösteren 'Ice'



Yavuz T'nin üretimi için özel olarak yurt dışından geldiği ''Ice'' adlı maddenin, bağımlılar arasında tüm dünyada yaygın uyarıcı hap olarak kullanılan ecstacyden 3 kat daha etkili olduğu belirtiliyor.



İçinde metamfetamin de bulunan ecstacynin 12 saate ulaşan uyarıcı etkisi bulunurken, ana maddesi metamfetamin olan ''Ice'' 36 saat süreyle etki gösteriyor.



Kristal metamfetaminin daha yüksek bir seviyesi olan ve bir takım kimyasal süreçlerden geçerek cam gibi görünmesi sağlanan uyarıcının 3.5 kilogramlık tozundan 100 bin adet hap üretilebiliyor. Kentte yakalanan zanlıların da tanesini 20 liradan satarak uyarıcı haplardan toplamda 2 milyon lira gelir elde etmeyi hedefledikleri belirtiliyor.



Uzun süreli kullanıcılar, gördükleri halüsinasyonlar sonucu vücudunun içinde böcekler olduğuna inanarak, bunları elleriyle derisini parçalayıp, çıkarmaya çalışıyor.



Bazı uzmanlar tarafından eroinden daha kuvvetli bağımlılık yaptığı ifade ediliyor.



Türkiye'de bugüne kadar sadece 1990'lı yılların sonunda İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda az miktarda yurt dışından getirilmiş bu maddeden ele geçirildiği kaydedildi.



Ev ve iş yerinde yapılan aramada, toplam 14 kilo 170 gram uyarıcı hapın üretiminde kullanılan toz halindeki madde, 3.5 kilogram ''Ice'', ayrıca, içeriği nedeniyle metamfetamin üretiminde kullanılan 16 kutu grip ilacı bulundu.

