İnternetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etti

Samsun’da sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan tanıştığı 30 yaşındaki T.K.’yı evine çağırıp 2 erkek arkadaşıyla birlikte uygunsuz fotoğraflarını çektiği ve 7 bin lira istediği öne sürülen 20 yaşındaki E.M adlı kadın gözaltına alındı.

Samsun’da kafelerde garson olarak çalışan E.M., 3 ay önce sosyal paylaşım sitesinde T.K. ile tanışarak arkadaş oldu. Sanal ortamda yaptıkları sohbetten sonra E.M., iddiaya göre birlikte olmak için T.K.’yı Canik İlçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki evine çağırdı. T.K. eve gittikten kısa süre süre sonrada içeriye M.T. ile V.G. girdi. T.K.’yı bıçakla tehdit eden şüpheliler,cebindeki 200 lirayı aldı. Daha sonra da elbiselerini çıkardıkları T.K.’nın uygunsuz pozisyonlarda çıplak fotoğraflarını çekerek kendilerine 7 bin lira getirmesini isteyerek serbest bıraktılar.

Dün telefonla arayan şüpheliler parayı isteyince T.K. polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polisler, kısa sürede E.M. ve kuaför V.G.’yi yakaladı ancak M.T., kayıplara karıştı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.