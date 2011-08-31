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Yaşam

İnternetten tacize tutuklama

İnternet ortamında 11 yaşındaki kızı yaşıtıymış gibi kandırarak taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan T.A. (36) tutuklandı.

31 Ağustos 2011 03:00


T24-  İnternet ortamında 11 yaşındaki kızı yaşıtıymış gibi kandırarak taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan T.A. (36) tutuklandı.


AA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir kişi, 11 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kızının, internet ortamında kendi yaşıtı bir kız çocuğu gibi davranarak tanıştığı yetişkin bir erkek tarafından kandırıldığını, cinsel istismara uğradığını ve tehdit edildiğini bildirdi.



Polis, 2009’da “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklanan T.A. (36) üzerinde yoğunlaştı. Küçük kızın bilgisayarına gelen gönderileri inceleyen polis, IP adresinden şüphelinin kullandığı bilgisayarın Esenyurt’ta olduğunu belirledi ve T.A’yı gözaltına aldı.


T.A’ya ait bilgisayarda, çok sayıda çocuğa ait cinsel içerikli kayıt bulundu. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen T.A, mahkemece “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklandı. T.A’nın, bir sosyal paylaşım sitesinde küçük kız çocuğu fotoğrafıyla kendine açtığı profil üzerinden tanıştığı küçük kızın daha sonra MSN adresini aldığı ve buradan küçük kızın cinsel içerikli görüntülerini bilgisayarına kaydettiği, ardından da “Annene babana söylerim” tehdidiyle daha fazla cinsel içerikli görüntü almaya çalıştığı belirtildi. 



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