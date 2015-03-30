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Sağlık

İnternetten satılan ilaçların yarısı sahte

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten satılan ilaçlarının yarısının 'sahte' olduğunu söyledi

30 Mart 2015 13:14

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internet üzerinden kontrolsüz olarak ilaç satıldığını, bu satışlarda eczanelerin isimlerinin kullandığını belirterek, caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Saydan, satılan ilaçlarının yarısının “sahte” olduğunu da belirterek, ciddi bir sağlık uyarısında bulundu. Saydan, internet üzerinden sahte ilaç satışları nedeniyle Dünya genelinde yılda 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini de hatırlattı.

Saydan, “Sağlık Bakanlığı hem vatandaşının sağlığı için hem de tasarruf tedbirleri açısından internetten ilaç satışına (dur) demelidir.

Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, internet üzerinden bilinçsizce alınan ilaçların devletin tedavi masraflarını da artırdığını anlatan Saydan, “Bu ilaçlar vatandaşın sağlığında tahribata yol açtığı için doktorlara başvuruların artmasına, sigorta harcamalarının yükselmesine ve dolayısıyla da maddi ve manevi zarara yol açmaktadır” ifadesini kullandı.

Vatandaşların, doktorlar tarafından yazılmış ilaçları eczacıların gözetiminde kullanması gerektiğini hatırlatan Saydan, ilaçların bitkilerden elde edilmiş olsa dahi kimyasal bir madde olduğunu vurguladı.

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