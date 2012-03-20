İnternetten satılan 3 zayıflama ürününde ölüm tehlikesi!

T24 - İnternet üzerinden satılan 9 zayıflama destek ürünün 3'ünde, kalp rahatsızlıkları ve ölümlere yol açabilecek "sibutramine" maddesine rastlandı.

Amerika'nın önde gelen sağlık dergilerinden Human And Experimental Toxicology'de de yayımlanan ve yaklaşık 1,5 yıl süren araştırmanın detaylarını AA muhabirine anlatan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokronoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şahin, araştırma fikrinin, destek ürünü kullandığı belirlenen obez ve genç bir kişinin otopsisi sonrasında Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan çıktığını belirtti.

Bunun üzerine internetten satışı yapılan ve eczanelerden de kolayca temin edilebilen zayıflama ilaçlarını incelediklerini dile getiren Şahin, uluslararası literatürde de bu konuda geniş, detaylı bir araştırma bulunmadığını söyledi.

Araştırmada, piyasada bitkisel olduğu iddia edilen 9 zayıflama destek ürününü incelediklerini ve uzun bir laboratuvar çalışması sonucunda içindeki 30'dan fazla maddeyi analiz ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti:

"İncelemeler sonucunda gördük ki; bu ilaçların içinde gerçekten çok ciddi şeyler var. Gerek hazırlanışında, gerek sunumunda, gerekse içerikleri açısından halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklar var. 9 bitkisel ürünün 3'ünde kalp ve akciğere zararları olduğu bilinen ve içindeki sibutramine etken maddesi nedeniyle piyasadan toplatılan ilaçtan, çok daha yüksek dozda bu etken maddeden olduğu görüldü. Bunlar prospektüslerde, içeriklerini bildiren kısıma da yazılmamıştı. İçeriğinde tamamen bitkisel ürünlerden oluştuğu, vitamin bulunduğu gibi şeyler yazıyordu. Diğer 3'ünde kafein ile psikiyatride kullanılan, yeşil reçeteyle satılan diyazemlere benzeyen etken maddeler tespit ettik. 3 tanesinde de sadece kafein vardı. Yani incelediğimiz bu 9 ürünün hepsinde de içeriğinde bildirilmeyen etken maddeler vardı ki bunların 3 tanesinde yasaklanan maddeler kullanılmıştı."