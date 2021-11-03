İnternetten sahte ilaç satışında patlama

İnternetten sahte ilaç satışında ciddi artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine rağmen, illegal yoldan ticarete devam eden yasa dışı gruplar, !merdiven altı' üretim yaptıkları sahte ürünlerle vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Sosyal medyada yüz binlerce şikâyete konu olan ticaretin pazar büyüklüğü milyar liralara ulaşmış durumda.

“Eczacıdangeldi”, “Eczanedeposu” “İstanbuleczadeposu”, “Eczanenizburada” gibi internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, dünyaca ünlü ilaç markalarının replika (sahte) ürünleri satılıyor. Ürünlerin tamamı merdiven altı laboratuvarlarda üretiliyor. Bu üretim yerlerinde ayrıca paketleme işlemleri de yapılıyor. Ürünlerin içeriğinde insan hayatını tehlikeye sokan etken maddeler yer alıyor. İlaç satışında eczaneye göre daha uygun fiyat verilerek vatandaşın cezbedilmesi sağlanıyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; en fazla satışı yapılan ürünler arasında; bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri, vitaminler, kas gevşetici kremler, yanık kremleri, göz damlaları öne çıkıyor. Dünyaca ünlü ilaç markalarının sahte ürünleri dışında, yurtdışından Türkiye’ye girişi yasak ürünler de bu sitelerde satışa sunuluyor. Sahte ilaç kullanan kişilerin büyük çoğunluğu soluğu doktorda alıyor. Yapılan şikâyetlerin çoğunda kusma, baş dönmesi, yüksek ateş, kabarıklık ve kaşıntı gibi yan etkilerin olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığının denetimleri dışında yüzlerce sahte ilaç üretimi yapan şebeke de polis baskınları ile çökertiliyor.