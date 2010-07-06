İnternetten porno indirenlere hapis cezası

T24- Pornoculara kötü haber 500 bin kişi hakkında yasal işlem başlatıldı



İnternet üzerinden File Sharing programları aracılığıyla bilgisayarına porno film indiren, paylaşan ve çoğaltanlar teknik takibe takıldı. Filmlerin telif hakkını elinde bulunduran Alman firması, Türkiye'deki 500 bin IP numarası hakkında yasal işlem başlattı. IP numarasından kimliği ve adresi tespit edilenler bin 285 TL telif hakkı ödeyip, izinsiz kullanım nedeniyle 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak. Davalar başladı.

Türkiye'de internet üzerinden File Sharing (dosya paylaşım) programları aracılığıyla porno film indiren, bu filmleri çoğaltan ve paylaşanlar yandı. Merkezi Almanya'daki filmlerin telif haklarını elinde bulunduran firma, Türkiye'deki avukatı Ali Fuat Özbakır aracılığıyla harekete geçti. Porno filmleri izinsiz olarak bilgisayarına indiren, çoğaltan ve paylaşıma açanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.



500 BİN PORNOCU TEKNİK TAKİBE TAKILDI



Teknik takip sonucu pornoları File Sharing programlarıyla paylaşan Türkiye'deki 500 bin bilgisayarın IP numarası belirlendi. Özbakır'ın suç duyurusunun ardından IP numaralarının kimlere ait olduğunun tespit edilmesi için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom'da çalışma başlatıldı ve 10 bin kişinin kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı. Bu kişilerin 130'u hakkında dava açılırken, 8 bini ile anlaşmaya varıldı.



EN ÇOK KULLANILAN PROGRAMLAR



Özbakır, "Filmler P2P ve Napster, Limewire, BearShare, Gnutella, Morpheus, Freenet, KazaA, eMula gibi File Sharing programlarıyla bilgisayara indiriliyor. Kullanıcı, izinsiz kopyaladığı filmi bu programlar altında açtığı klasöre ekleyip, paylaşıma açıyor. Bu işlem tüm dünyada aynı programa sahip başka kişilerin dosyayı kendi bilgisayarına aktarmasına ve paylaşmasına olanak sağlıyor. Bu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı" dedi.



KULLANICI IP NUMARASINDAN TESPİT EDİLİYOR



Müzik ve sinema endüstrisine büyük zararlar veren korsanların bu eylemlerine son vermek için Türkiye genelinde takip başlattıklarını söyleyen Özbakır, "Avrupa'daki internet güvenlik, yazılım ve donanım firması ile işbirliği yapıyoruz. Teknik takibi yapan firma görevlileri filmi kopyalayıp, paylaşıma açanların IP numarasını belirliyor. Hangi filmin hangi saatte paylaşıldığını tespit ediyor. Biz de haklarında yasal işlem başlatıyoruz" diye konuştu.



BİN 285 TL PARA 1 İLA 5 YIL ARASI HAPİS CEZASI



Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre filmi bilgisayarına izinsiz indirerek paylaşanların 1285 TL telif hakkı ödemesi gerektiğini vurgulayan Özbakır, "Açılan ceza davası sonucunda korsanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilmekte. Ayrıca telifin dışında para cezası da veriliyor. Filmleri izinsiz kopyalayıp paylaşıma açanlar için yasal işlem yapacağız. Filmlerin izinsiz paylaşımına artık izin vermeyeceğiz. Bu işlemden vazgeçilip, telifli filmler alınsın" dedi.



AYDA 25 BİN KİŞİ TESPİT EDİLİYOR



Türkiye'de ayda 25 bin bilgisayar kullanıcısının File Sharing programları aracılığıyla porno film kopyalayıp, paylaştığı belirlendi. Geçen yıl Eylül ayında başlayan takip sonucunda 500 bine yakın kişinin aynı yöntemle porno film indirdiğinin belirlendiği ve bu rakamın sürekli arttığı kaydedildi. Filmleri kopyalayanlar en çok İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'u, Kayseri, Bursa, Kars, Isparta, Adana ve Gaziantep izliyor.

