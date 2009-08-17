İnternetten müzik indirenin cebi yanacak

Müzik ve sinema sektörünü büyük maddi kayıplara uğratarak üretimin düşmesine neden olan, ''internetten müzik ve film dosyası indirilmesine'' sıkı takip ve cezai yaptırım getirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapacağı değişiklikle, internetten ''fikir hırsızlığına'' karşı uyarı, idari para ve hapis cezasına kadar uzanan yaptırım hedefleniyor.



Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, yapılması düşünülen yasal düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, ilgi verirken, telif haklarının korunmasına ilişkin her türlü çalışmayı yaptıklarını ve son dönemde de çalışmalara hız verdiklerini söyledi.



''Denetim Komisyonu Başkan ve Üyelerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' çıkardıklarını ifade eden Çelik, düzenleme çerçevesinde illerde görev yapan denetim komisyonu üyeleri ve emniyet görevlilerine belli bir miktarda para ödeneceğini kaydetti.

Çelik, daha önce böyle bir teşvik sisteminin bulunmadığını belirterek, ''Operasyonda ele geçirilen ürün sayısıyla ilgili belli bir oranda polis ve denetim komisyonu yetkililerine ikramiye verilecek. Bu da bizim açımızdan, 'fikir hırsızlığıyla' mücadelede en önemli dama taşlarından biridir'' dedi.



'Korsan' yerine 'fikir' hırsızlığı



''Korsan'' yerine ''fikir hırsızlığı'' ifadesini kullanmaya özen gösterdiklerine işaret eden Abdurrahman Çelik, ''Bundan sonra onların ismi hırsızdır. Çünkü nasıl ki bir hırsız herhangi bir ürünü bir yerden alıp satıyorsa, alan da suçlu, satan da suçludur'' diye konuştu.



Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 2 günlük bir çalışma yapıldığını kaydederek, toplantıda 5846 sayılı yasada yapılacak değişikliklerin ele alındığını, söz konusu değişiklikleri Ekim ayı sonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



İnternet üzerinden özellikle son 3 yıldır müzik ve film indirilmesinin artarak en üst seviyeye çıktığın vurgulayan Çelik, ''işi ticarete dökenlerin'' yanında, özellikle gençlerin bilinçsiz olarak bu eylemi yaptıklarını kaydetti. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tür müzik ve film dosyası kullanımında artış olduğunu dile getiren Çelik, müzik ve sinema sektöründe çok ciddi düzeyde maddi kayıpların olduğunu söyledi.



Abdurrahman Çelik, değişik ülkelerinde bu sorunun önüne geçilmesi için farklı yöntemlerin uygulandığını, ilgili yasa kapsamında bugüne kadar kullanıcılara herhangi bir sorumluluk getirilmediğini, sadece ''ticari amaçla'' bunları yayan ve satanlara ceza verildiğini anımsattı.



'Birçok ülkede rekor cezalar geldi'



Birçok ülkede bu suçu işleyenlere rekor cezalar geldiğine dikkati çeken Çelik, ''Bizde de önümüzdeki dönemde belki de en radikal değişiklik bu olacak. Kullanıcılara ilk defa bazı cezai yaptırımlar gelecek'' dedi.



Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve ilgili meslek örgütleriyle bu uygulamanın ne şekilde yapılacağı konusunda görüşeceklerini ifade eden Çelik, yapılacak yasal düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

''Hemen hemen diğer dünya ülkelerindekine yakın bir sistem olacak. Birkaç sefer uyarı, idari para cezası, ardından çok ısrarcı olunuyorsa hapis cezası verilebilir. Bunların hepsinin yapılma imkanı ve ihtimali var. Yine burada internet servis sağlayıcıların konumu, durumu çok önemli. Onlara da belli yaptırımlar getireceğiz. Servis sağlayıcılar, böylece bu bilgi paylaşımı konusunda daha dikkatli, hassas davranabilecek. Onlar üzerinden bazı mekanizmaları takip ettireceğiz. O takipler sonucunda bu kullanıcılarla ilgili yasal işlemi de yaptıracağız.



Eğer ilgili servis sağlayıcı kuralları yerine getirmiyorsa, ona cezai işlem uygulayacağız. Çünkü, bunun en önemli ayaklarından biri servis sağlayıcılar, arkasından da kullanıcılardır. Servis sağlayıcılara bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmıyordu. Bundan sonraki süreçte ikisini de dikkatli bir süreç içine sokabilirsek tahmin ediyorum daha derli toplu olacaktır.''



ABD'de bu ceza mekanizması çalıştırıldıktan sonra ilk uyarıda yüzde 70 oranında başarı elde edildiğini belirten Çelik, ''Orada müzik ve film dosyası indirenlere uyarı e-postası gitti. Sonra vatandaş konuya duyarlılık gösterdi ve yüzde 70 oranında bıçak gibi kesildi'' diye konuştu.



Abdurrahman Çelik, kalan yüzde 30 oranındaki bölümle ilgili de yasal işlemler yapıldığını ifade ederek, ''İnternetten müzik indiren bir Amerikalı öğrenciye 675 bin dolar ceza kesildi. Bizde de buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yapıyı işletirsek başarılı olacağımıza inanıyorum'' dedi.

