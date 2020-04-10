İnternetten kurşun dökme; 20 dakikalık seans 250 lira

İstanbul’da bir şirket, ‘nazarı, büyüden kaynaklanan rahatsızlıklar ile çaresi olmayan hastalıkları önlediği’ iddia edilen kurşun dökme ritüelini “Evde Kal” çağrılarının ardından internet ortamına taşıdı. Bir internet sitesi üzerinden dünyadaki hastalara hizmet vermeye başladığını duyuran firma, 20 dakikalık seansı bilgisayar aracılığıyla gerçekleştiriyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre görüntülü konuşma üzerinden yapılan kurşun dökme seanslarıyla ilgili BirGün'ün sorularını yanıtlayan yanıtlayan şirket yetkilisi, seans bedelinin 250 TL olduğunu ifade etti. En erken birkaç gün sonrasına randevu verebileceklerini ifade eden yetkili, şimdiye kadar 846 kişiye kurşun döktüklerini ileri sürdü. Kurşun dökme işleminin ise bilgisayar üzerine konulan bir çarşaf yardımıyla ‘kamerası açık olan kişinin bulunmasıyla’ gerçekleştirildiğini ifade eden yetkili, “Firmaya fatura da kesiyoruz” dedi. Yetkili, kurşunun kargo ile gönderildiğini de söyledi.

Kurşun dökmeyi danışmanlık firması üzerinden gerçekleştiren kişiler, sitelerinde daha önce görüntülü olarak kurşun döktürdüğü iddia edilen kişilerin görüşlerini de paylaştı. Hastalar arasında bulunduğu iddia edilen A.S, “Sancılı zamanlar geçirdim ve bu zor dönemde içime su serptiniz. Hizmetinizden çok memnun kaldım” dedi.