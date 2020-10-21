İnternetten kartlı ödeme yapılan işyerleri 60 bini geçti

Birçok yeni işyerinin pandemi sürecinde internet üzerinden hizmet vermeye başlamasının da etkisiyle, Eylül ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 60 bini geçti.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile Eylül ayında yıllık bazda yüzde 25 artışla toplam 106.4 milyar liralık ödeme yapıldı.

Bu dönemde kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 21 artışla 88.2 milyar liraya, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 51 artışla 18.2 milyar liraya yükseldi.

BKM’nin verilerine göre, Eylül sonunda kredi kartı sayısı yıllık bazda yüzde 8.0 artışla 73.9 milyon adete, banka kartı sayısı da yüzde 13 artışla 181.1 milyon adete yükseldi. Toplam kart sayısı da aynı dönemde yüzde 11 artarak 255 milyon adede ulaştı.

Eylül ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar lirayı geçti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23’e ulaştı; bir başka deyişle her 4.0 liralık kartlı ödemenin 1.0 lirası internetten gerçekleşti.

Eylül ayında internetten yapılan kartlı ödemelerde en çok artış yüzde 196 ile market-gıda sektöründe oldu. Market-gıda sektörünü yüzde 146 artışla elektronik eşya, yüzde 110 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 81 artışla yapı malzemeleri ve yüzde 69 artışla yemek sektörleri izledi.