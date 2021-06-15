İnternetten kartlı ödeme rekor seviyeye ulaştı

İnternetten kartlı ödemeler mayıs ayında yıllık bazda yüzde 82 artarak 35 milyar TL'ye ulaşırken, internetten kartlarla yapılan ödemelerin toplam içindeki payı da yüzde 29'u geçti.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 11 artışla 79 milyon adete çıkarken, aynı dönemde banka kartı sayısı yüzde 3.0 artışla 141.5 milyon adete ve ön ödemeli kartlar da yüzde 43 artışla 48.8 milyon adete yükseldi.

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 51 artarak 115 milyar liraya yükseldi.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020'nin mayıs ayında pandeminin yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu.

Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemeler yüzde 330 yükseldi

Mayıs ayında ödemelerin 94,3 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 19,.1 milyar lirasında banka kartları, 1.6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Bu dönemde kredi kartı ile ödemeler yüzde 49, banka kartı ile ödemeler yüzde 52 ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemeler yüzde 330 yükseldi.

Buna göre, internetten kartlı ödeme tutarı Mayıs'ta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 35 milyar liraya yaklaştı. Geçen yıl Mayıs ayında yüzde 25.2 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da yüzde 29'un üzerine yükseldi.

BKM açıklamasına göre, son yıllarda önemi hızla artan ve ticari hayatta çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor.

Buna göre, işyeri sahiplerine ödemelerde kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi Mayıs ayı itibarıyla 7.1 milyona ulaştı. Mayıs ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27.9 milyar liraya yükseldi.

Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 30'a ulaştı ve her 3 lira kredi kartı ödemesinin bir lirası ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.