İnternetten 'cazip ve hayali' ilanlarla kapora dolandırıcılığı

İnternetteki sitelere cazip fiyatlarla ev ve otomobil ilanı verdikten sonra aldıkları 500 ilâ bin liralık kaparolar ile ortadan kaybolan dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Yüzlerce şikâyet üzerine İstanbul polisinin Ankara’da yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Habertürk Gazetesi’nden Nihat Uludağ’ın haberine göre İnternet üzerinden verilen cazip ilanlara kanarak dolandırıcıların hesaplarına ‘kaparo' adı altında para yatıran yüzlerce kişi polise şikayette bulundu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı araştırmada benzer ilanlarla cazip fiyata ev ya da araç kiraladıklarını duyuran, otomobil, ev ya da eşya satan kişileri tespit ederek çalışma başlattı.

Vurgunculardan birinin IP adresini belirleyen polis, şüphelinin Ankara'daki adresine operasyon düzenledi. Şüpheli ve 2 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların genellikle 500 lira ile 1000 lira arasında kaparo aldıkları, değeri yüksek olan ev ve araçlarda bu miktarın daha da yükseldiği öğrenildi. Vurgunun boyutunun milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor. Polis, benzer ilanlarla vurgun yapan diğer dolandırıcıların peşine düştü.

"Mutlaka bulunuyorlar"

Kaparo çetesine dolandırılmaktan son anda kurtulan reklamcı Vildan Ay, sosyal medya hesabında şunları yazdı: “Böyle bir dolandırıcılık türedi. İyi bir muhitte, oldukça iyi durumdaki bir ev için kiralık ilanı veriliyor. İstenen kira ‘Bunu asla kaçırmamalıyım' ucuzluğunda. Üstelik sahibinden. Arıyorsunuz, bir adam umarsız bir şekilde ‘Şehir dışındayım, cuma günü geleceğim, şu kadar kişiye randevu verdim, ararsınız, tutulmamışsa gelir görürsünüz' diyor.

Amaç ‘Size kaparo yollayayım, evi bana verin' diyen birini bulmak. Öyle biri mutlaka çıkıyor. Kaparo yollanıyor. Aranan telefon kapanıyor. O kişi bir daha asla bulunamıyor.” Gayrimenkul Danışmanı Ümit Bay, “Bize bu konuda yüzlerce kişiden şikâyetler geliyor. Müşterilerimize dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz ama yine de fiyatı ucuz görünce araştırmadan ödeme yapıyorlar. Örneğin başka bir emlakçının girmiş olduğu 3 bin 500 TL'lik daire için 2 bin TL'ye sahibinden ilan giriyorlar, bu daireyi görmeden de kaparo yolluyorlar. Dolandırılmamak adına en azından daireyi görelim, gördükten sonra daire sahibiyle tapu sahibini karşılaştıralım ona göre ödememizi yapalım” dedi.

Yöntem hep aynı

İnternet üzerinde benzer yöntemlerle dolandırılan çok sayıda kişi mağduriyetlerini paylaşıp çare arıyor ya da tanıdıklarına “Dikkatli olun, dolandırılmayın” mesajı gönderiyor. Şikâyet edilen ilanların, internet siteleri tarafından kaldırıldığı öğrenildi. İşte o paylaşımlardan bazıları: Piyasadan 2-3 bin lira düşük fiyatlı bir araç buldum. Araç İstanbul dışında olduğundan kaparoyı gönderdim. Sonra öğrendim ki, gerçek sahibi aracı 5-6 ay önce başka siteden satışa çıkarmış, satmaktan vazgeçmiş. Aracın başka biri tarafından satışa çıkartıldığından haberi yok. Tabii iş işten geçti… n Çok ucuza, mucize gibi bir ilanla kiralık ev buluyorsunuz. Karşınızdaki kişi, şehir dışında olduğunu, evi görmek isteyen 5 kişi daha olduğunu söylüyor. Cepbank'tan kapora gönderebileceğinizi söylüyor. Oldukça tok gözlü gözüküyor. Güvenip parayı gönderiyorsunuz ve birkaç saat sonra ilan yayından kalkıyor. n Uygun fiyat gördüğümüz her ilanı aradık. Sonunda sıfır ev bulduk. Kaparo verip randevu aldık. Ama ne bir daha ilanı gördük ne de o kişiye ulaşabildik.

Yasa ne diyor?

Avukat Başar Gündüz, “İnternet üzerinden verilen ilanlarla ilgili 5651 sayılı Kanun ile düzenleme yapıldı. Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerine göre, içerik, yer ve erişim sağlayıcı bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. İçeriği kontrol etmek, hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak haberdar edilmesi halinde teknik imkân varsa yayından kaldırmakla yükümlüdür. Yine de mağdur olan vatandaşlar, ‘Ben yayıncı firmanın itibarına aldandım ve dolandırıldım' diye dava açabilir. Ancak bu alanda verilmiş henüz bir hukuki karar bulunmuyor” dedi.

İnternetteki sitelere cazip fiyatlarla ev ve otomobil ilanı verdikten sonra aldıkları 500 ilâ bin liralık kaparolar ile ortadan kaybolan dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Yüzlerce şikâyet üzerine İstanbul polisinin Ankara'da yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.