İnternetten alışverişte dolandırıcılık uyarısı

Tüketiciler Birliği Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları nedeniyle internetten alış verişi tavsiye etmediklerini bildirdi.



Ağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüketici mevzuatında hüküm altına alınan ve "mesafeli sözleşmeler" olarak tabir edilen internet ve diğer iletişim araçlarını kullanarak uzaktan yapılan satışların, yeni dolandırıcılık tekniği olarak kullanıldığını öne sürdü.



Ticari ahlaka uygun olarak işini yapan birçok firmaya karşılık tüketiciyi aldatan, ürününü teslim etmeyen, kredi kartı bilgilerini gasp eden art niyetli kişilerin haksız kazanç elde ettiğini ve tüketicinin mağduriyetine neden olduğunu belirten Ağaoğlu, vaat ve kandırma yoluyla tüketicilerin kredi kartı bilgileri alınarak, satış rakamının üstünde bedel çekilebileceği gibi usulsüz kullanımının da yaşandığını bildirdi.



Tüketicilerden gelen taleplerin ödemeleri tahsil edildiği halde, ürün teslimi yapılmadığının da gözlendiğini ve bunun sonucunda da satış yapan firmaların iflas ettiklerini açıkladıklarını ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Mesafeli satış yapmak isteyen firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olmalı. Firmanın faaliyet izni teminat şartına bağlanarak güven ortamı oluşturmalıdır. Tüketiciler görmedikleri, vasıflarını bilmedikleri ürünleri satın almaktan kaçınmalı, ihtiyaçlarını satış yerlerinde görerek satın almayı tercih etmelidir. Son zamanlarda artan dolandırılıcılık olayları nedeniyle internetten alış verişi tavsiye etmiyoruz. Kredi kart bilgilerinin internet ortamında paylaşılmasının ağır sonuçları olacağını unutmamalıdır. İnternet üzerinden alış veriş yapan ve kandırılan tüketiciler bankalarıyla görüşerek ödeme işlemlerinin iptal edilmesini istemelidirler."



Ağaoğlu, Tüketiciler Birliğinin mağdur tüketicilere www.tuketiciler.org adresindeki web sitesi aracılığıyla ücretsiz hukuki yardımda bulunduğunu hatırlattı.

