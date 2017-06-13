İnternetten alışverişe vergi geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelir idaresi kapsamında 200 kişilik bir ekip kurularak, e-ticarete yönelik kargo ve banka hareketleri de dahil her türlü işlemi takip altına alacaklarını açıkladı. Ağbal, emlak alım satımında ilanlardaki fiyatlar ile tapu kayıtlarındaki fiyatı da karşılaştıracaklarını söyledi.

“Tutar üzerinden vergi kesilecek”



Maliye Bakanı Ağbal, dünya genelinde markalaşmış alışveriş sitelerine, bankalardan gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi keseceklerini söyledi. İnternet üzerinden yapılan ticaretin de vergiye tabi olduğunun altını çizen Ağbal, bu konudaki çalışmalarını detaylandıracaklarını söyledi.

“Türkiye'de kaydı olmayan sitelerin vergilendirme hakkı Türkiye'dedir”



Yurtdışında merkezi olup Türkiye'de satış yapan e-ticaret sitelerinin vergilendirme hakkının Türkiye'de olduğunu söyleyen Ağbal şunları aktardı: "Stopaj yöntemi ile Türkiye'den yurtdışına gidecek paradan vergi keseceğiz. Vatandaş kredi kartıyla ödeme yaparken, bankadan, bu ödemeden kesinti yapmasını isteyeceğim. Tüketici bu işlemden etkilenmeyecek. Ancak, Türkiye'de vergi dairesine kayıt olan internet siteleri için bu söz konusu değil."

Bakan Ağbal, gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili elektronik ortamda yoğun bir aktivite olduğunu vurgulayıp şu bilgileri verdi:

"Evini kiralamak, satmak isteyen değişik sitelere ilan veriyor. Tüm bu aktiviteler de izlenecek. İnternetteki emlak ilanlarındaki fiyatlar ile tapudaki kayıtları da eşleştireceklerini belirten Ağbal, "1 milyon dolara satıyorum diyor, tapuda 300 bin TL gösteriyor. Mükellefe mektup gönderip aradaki fark için izaha davet edeceğiz. İzahta bulunamazsa inceleme başlatıp üzerine gideriz."

“Kendi KDV oranlarımızı kendimiz belirleyeceğiz”



KDV oranlarına yönelik açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin bu konuda kendi ihtiyaçlarına uygun çözümleri üreteceklerini söyledi. Türkiye'de halen 18.8 ve 1 olmak üzere üç farklı KDV oranı olduğuna değinen Bakan, "Bu oranları artırmayacağız. Türkiye, OECD'nin en düşük KDV oranına sahip. Başka ülkelerin oranlarını Türkiye'ye getirme düşüncemiz yok. Kendi oranlarımızı kendimiz belirleyeceğiz" diye konuştu.

Ağbal, konutta da halen yüzde 18 olan KDV'nin peşin ödenmesinin sıkıntı yarattığını ve bunun taksitle ödenmesi taleplerinin geldiğini de anlattı.

Gıda enflasyonu için vergi oranları inmeyecek



Ağbal, fiyatı artan kırmızı et ve ekmek gibi ürünler nedeniyle gelen KDV indirimi taleplerine de yanıt verdi: "Gıda enflasyonu ile mücadele için vergi indirimi yapma çalışmamız yok. Biz enflasyonu doğuran faktörlere ve aşağı çekecek yapısal tedbirlere bakıyoruz. Vergi konusunda çalışma yapınca, ilk anda fiyatları aşağı çekse dahi kısa sürede fiyatlar yukarı doğru gidiyor."