-İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE DİKKAT ESKİŞEHİR (A.A) - 20.07.2011 - Sinan Balcıkoca - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Sülahi Özalp, mesafeli satışlarda insanların güvenilir internet sitelerinden alışveriş yapması gerektiğini söyledi. Özalp, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık alışverişin de internet üzerinden yapıldığını belirterek, internet üzerinden alışverişin ''Mesafeli satış'' olarak adlandırıldığını, internetten alışveriş yapan tüketicilerin öncelikle iyi bir fiyat araştırması yapması gerektiğini kaydetti. İnternet üzerinden bilinçli alışveriş yapmanın önemli olduğunu ifade eden Özalp, şöyle konuştu. ''İnsanlar artık, internet üzerinden istedikleri her şeyi alabiliyor. Bırakın Türkiye'yi dünyanın her tarafından alışveriş yapmak mümkün hale geldi. Başka bir ülkedeki yakınınıza çiçek gönderebiliyorsunuz. Karnınız acıktığında oturduğunuz yerden yemek siparişi bile verebiliyorsunuz. Yaz aylarında tüketiciler en fazla tatil sektöründe sıkıntı yaşıyor. İnternet üzerinden gördükleri hizmetleri, tatil mekanlarında bulamayabiliyor. Mağduriyet yaşanmaması için ciddi araştırma yapılarak tatile çıkmayı tavsiye ediyoruz.'' -''EN FAZLA GENÇLER ALIŞVERİŞ YAPIYOR'' Mesafeli satışlarda insanların güvenilir internet sitelerinden alışveriş yapması gerektiğini söyleyen Özalp, ''Araştırmalara göre internet üzerinden alış verişi en fazla gençler yapıyor. Gençler ise günlerinin büyük bölümünü internette geçirdiği için alışverişin de kolayına kaçıyor. Aslında bu olumsuz bir durum değil, gençler zamandan tasarruf sağlıyor. Çünkü birkaç dakika içinde internet üzerinden birçok mağaza gezebiliyor'' dedi. İnternet üzerinden alışverişin her geçen gün artığını anlatan Özalp, şunları söyledi: ''2011 yılının ilk 4 aylık döneminde internet üzerinden alışveriş yapan ve sıkıntı yaşayan 451 kişi TÜKODER'e başvurdu. İnternet üzerinden alışverişlerde ödemeler kredi kartından yapılıyor. Malın bedeli anında kesiliyor, ancak aldığınız ürün elinize hemen ulaşmıyor. Dolayısıyla bu tür alışverişlerde dolandırılma ihtimali çok yüksek. Bunun yanında gönderilen ürün istediğiniz ölçülerde olmayabilir. İnternet alışverişlerinde tüketicilerin elinde bir sözleşme, fatura, garanti belgesi olması gerekir. Aksi halde olumsuz durumlarda tüketici hiçbir yere derdini anlatamaz. Haklı olsa bile elinde belge olmadığı için hiç bir şey yapamaz. Tüketicilerimizin sıkıntıya düşmemesi için daha önce kullandığı ya da güvenilirliği kanıtlanmış internet sitelerinden alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz.'' -''TÜKETİCİ 7 GÜN İÇİNDE CAYABİLİR''- Merkezi Eskişehir'de bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal da internet üzerinden alışveriş yapan tüketicinin firma araştırması yapması gerektiğini söyledi. Tüketicileri, hakkında bilgi sahibi olmadığı firmalara kişisel bilgilerini vermemeleri konusunda uyaran Bakal, ''Mesafeli satışlarda mal tüketiciye intikal ettiği an müşterinin 7 gün içinde cayma hakkı vardır. Tüketici cayma hakkını kullandığında mal satıcı ya da sağlayıcı tarafından malın teslim adresinden alınmak zorundadır. Olumsuz durumlarda tüketiciler, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurarak hakkını aramalıdır'' diye konuştu.