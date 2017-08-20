İnternetten aldığı zayıflama hapı yüzünden canından oldu

Sporcuların kendi aralarında 'dinamit' diye bildiği Çin malı zayıflama hapı DNP'yi internetten satın alıp iki saat arayla kullanan Mustafa Yiğit (29), fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nde görevli Mustafa Yiğit (29) göbeğindeki yağlanmadan şikayet edip internette araştırma yaptıktan sonra Çin malı zayıflama ilacı Dinitrophenol (DNP) siparişi verdi. 16 Ağustos günü ilaç geldi. Mustafa Yiğit, sabah saat 06.00 da aç karna ilacı aldı. Yiğit, saat 08.00’de bir kez daha aynı ilaçtan aldı. Daha sonra iş yerine gelen Yiğit, kalp çarpıntısı, yüksek ateş şikayetleri üzerine arkadaşlarının ısrarı üzerine Balcalı Hastanesi acil servisine gelerek burada şikayetlerini aktardı, zayıflama ilacı aldıktan sonra olduğunu söyledi.

Hemen tedavi altına alınan Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balcalı Hastanesi’nde düzenlenen ölüm raporunda Yiğit’in aldığı zayıflama ilacından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

“Zayıflama değil tarım ilacı”

Mustafa Yiğit’in kuzeni Estetiysen Nuran Şahin, kendilerinin sürekli insanlara zayıflamak için ağızdan alınan ilaçları kullanmamaları yönünde uyarı yaptıklarını belirterek "Ben bütün Adanayı uyarırken en yakınım zayıflama ilacı yüzünden hayatını kaybetti. Merdiven altı satılan bu ilaçların bir an önce yasaklanması gerekiyor. Başka canların yanmaması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Olay günü Mustafa’nın kalbi sıkışmış. Arkadaşları hemen hastaneye kaldırmış. Sadece 1 gün kullandığı ilaç onu öldürdü. Araştırmalarımız sonucunda ilaç hakkında yazılanları görünce şoke olduk. Bu bildiğin tarım ilacı. Göbek yağlarını eritiyor ancak insanı öldürüyor. Gençlere ve diyet yapmak isteyenleri uyarıyorum, bu ilaçları kullanmayın" dedi.

Milli sporcu da aynı ilaçtan ölmüştü

Aynı ilacı kullanan Milli Vücut Geliştirme Sporcusu Şahin İrencin de henüz 30 yaşındayken bu ilaç yüzünden 15 Ekim 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti.

DNP’nin zararları

Uzmanlar ise DNP ilaçlarını ve zararlarını şöyle anlatıyor:



"İnternet sitelerinde 'yağ yakıcı' olarak satılıyor. Kolaylıkla ulaşılabiliyor. Kilo vermek isteyen kadınların, profesyonel sporcuların kullanılabileceği iddiasını taşıyor. Tablet şeklinde satılıyor ve fiyatları, 50 ile 200 lira arasında değişiyor. DNP'ye ilaç demek mümkün değil. 1938'de yasaklanıncaya kadar ABD'de kilo vermeyi kolaylaştırmak için kullanılıyordu. Bundan önce patlayıcı yapımında ve fotoğrafçılıkta kullanılan bir madde. 1997 ile 2000 yılları arasında ABD'de iki iş adamı bu ilacı zayıflamak için kullanıyor ve hayatlarını kaybediyor. Aslında DNP, WADA'nın (Dünya Anti-Doping Ajansı) 'yasaklı maddeler listesi'nde adı geçmeyen, ilaç kategorisine bile sokulamayacak bir tür zehir."