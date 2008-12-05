İnternetten 2.5 milyon YTL'lik vurgun

Rusya'daki hackerlardan internet yoluyla elde ettikleri, çoğunluğu şirket sahiplerinden oluşan kişilerin kimlik bilgilerini kullanıp bankalardaki hesaplarını boşalttıkları ileri sürülen 14 kişilik çıkar amaçlı suç örgütü, polisin ‘Çekirge-35’ adını verdiği operasyonla çökertildi.



Şu ana kadar 2.5 milyon YTL'yi kendi hesaplarına geçirdikleri belirlenen zanlıların, akıl almaz bir yöntemi de kullandıkları ortaya çıktı. Kimlik bilgileri ele geçirilen kişinin adına olan sim kartının ikizinin, sahte kimlikle çıkarıldığı, gerçeğinin bloke ettirilip havale yaparken bankadan gelen onay şifrelerini de bu şekilde öğrendikleri saptandı. İşlemleri tamamlanan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.



İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışma doğrultusunda, geçmiş yıllarda ‘interaktif dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı’ suçlarından yakaladığı, iki ay önce cezaevinden çıkan ‘Cengo’ lakaplı 36 yaşındaki Mehmet Cengiz Ekşi'nin elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı bir suç örgütünün, Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayanların, bankalardaki hesaplarını boşalttığı bilgisini edindi. Araştırmada, ilkokul mezunu olan, eşi Sonay Ekşi aynı suçtan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Cengiz Ekşi'nin, yardımcısı A.K. ve örgütünün üyeleriyle birlikte internetten bağlantı kurdukları Rusya'daki hackerlardan, çoğunluğu şirket sahibi kişilerin kimlik bilgilerini satın aldıkları saptandı. Hackerlar arasında Rusya'da yaşayan Türkler'in de bulunduğu öğrenildi. Kurban olarak seçilen kişilerin, internette kullandıkları mail, MSN adresleri ve ziyaret ettikleri sitelerden de banka bilgilerinin çalındığı belirlendi.



İkiz sim kart



Genişletilerek sürdürülen soruşturmada, örgüt üyelerinin, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin, hesaplarında işlem yapmak için, onların adına düzenlenmiş sahte kimliklerle, kullandıkları sim kartların ikizini çıkarttıkları öğrenildi. Bu şekilde, bankaların tümünün uyguladığı, hesap sahibinin cep telefonuna güvenlik şifresi gönderilmesi işlemini aştıkları ortaya çıktı. Kendi ellerindeki cep telefonuna şifrenin gelmesini sağlayan örgüt üyelerinin, gerçek sim kartı da bloke ettirdikleri belirlendi.



Maddi durumu iyi olmayan, dolandırıcılık işlerini iyi bilen, genellikle sabıkalı kişilerin de örgüte kazandırılıp, adlarına açılan gerçek banka hesaplarına, ağa düşürülen kişilerin hesaplarından para transferi yapıldığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin, ne ağlarına düşürdükleri kişiler ne de bankanın haberi olmadan şubelerden paraları çekip kayıplara karıştıkları anlaşıldı.



14 gözaltı



‘Çekirge-35’ adı verilen operasyon için düğmeye basan ekipler, elebaşı M.C.E.'nin yanısıra, Y.S. (32, B.K. (31), U.Y. (38), M.Y. (31), V.G. (54), M.T. (35), M.U. (36), E.S. (21), Y.K. (28), A.K. (59), C.B. (48), N.Ö. (43) ve C.D.'yi (34) eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınan, tümü sabıkalı zanlılar, suçlamaları kabul etmezken, işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, örgütle bağlantılı 7 kişinin daha arandığını, 4 kişinin ise daha önceden tutuklandığını bildirdi. Elebaşı Mehmet Cengiz Ekşi'nin yardımcısı A.K.'nin ise Antalya'da iki gün önce düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda üç adamıyla birlikte yakalandığı açıklandı.



2.5 milyon YTL



Şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle suç işleyen zanlıların, şu ana kadar, çoğunluğu şirket sahibi 20 kişinin hesabından bir milyon YTL çektikleri, bu şekildeki haksız kazancın ise 2.5 milyon YTL olduğu kaydedildi. Örgüt üyelerinin, haksız yollarla elde ettikleri kazancı, kendi aralarında paylaştıkları, Rusya'daki hackerlara da gönderdikleri belirlendi. Olayın ortaya çıkması veya paranın çekilememesi durumunda ise gerçek kişilermiş gibi adli makamlara olayların bildirildiği, yüklü miktardaki paranın çekilmeden önce bankaların aranarak talimat verildiği de saptandı.

Örgüt üyelerinin, hesaplarını boşaltacağı kişilerin kimlik bilgilerini, detaylı öğrenmek için de bazen polis telsizi eşliğinde polis, kargocu, bankacı, mahkeme kalemi görevlisi gibi arayarak veya tanıdıkları telefon bayilerinden aldıkları bildirildi. Sim kartının ikizinin çıkarılması sırasında da, kurban seçilen kişiyle aynı yaşta ve cinsiyette eleman bulunup görevlendirildiği belirlendi.



Emniyetten uyarı



Emniyet yetkilileri, vatandaşların, bu şekilde tuzağa düşmemeleri için, bilgisayarlarına virüs ve koruma programı koymaları, tanımadıkları kişilerden mail, bilgi almamaları, bankaların ekstra güvenlik sistemlerinden faydalanmaları, telefonda tanımadığı kimselere bilgilerini vermemeleri uyarısında bulundu.

