İnternetten 15 bin liraya aldığı köpek kalp hastası çıkınca şikayetçi oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da internet üzerinden 15 bin liraya Pomeryan cinsi bir köpek satın alan Duha Sena Oskay, 10 aylık olduğu belirtilen hayvanın yaklaşık 4 yaşında, kalp hastası ve arka ayaklarında diz kayması olduğu ortaya çıkınca, satın aldığı kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya\'da uluslararası ilişkiler uzmanı Duha Sena Oskay, geçen mayıs ayında sosyal paylaşım sitesi Instagram\'da gördüğü satılık Pomeryan cinsi köpek ilanını yayımlayan kişiyle iletişime geçti. Oskay, İstanbul\'da oturan bu kişiden ilanda gördüğü ve 10 aylık, tüm aşıları tamamlanmış ve sağlıklı olduğu belirtilen köpeği 15 bin TL karşılığında satın aldı. Satın aldıktan sonra köpeğinin çok önemli sağlık sorunlarını tespit eden ve yaşının da belirtildiğinden daha büyük olduğunu ortaya çıkan Oskay, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAHTE SAĞLIK KARNESİ

Oldukça küçük bir tür olan köpeğine \'Richie\' adını veren Duha Sena Oskay, Pomeryan cinsi köpeği satışa çıkaran kişiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğini, bu kişinin birçok ünlü isme de aynı şekilde Tayland\'dan özel olarak bu köpekten getirdiğini söylediğini, sağlık koşullarının çok iyi olduğundan bahsettiğini anlattı. Bunun üzerine güvenerek satın aldığını belirten Oskay, “Köpeğimde birkaç gün sonra iştahsızlık, halsizlik gibi rahatsızlıklar fark etmeye başladım. Dişleri çürük durumdaydı, veterinere gittik. Veteriner satıcının verdiği sağlık karnesinin sahte olduğunu söyledi. Çünkü sağlık karnesinde 10 aylık olduğu belirtilen köpeğimin 2013-2014 yıllarında aşı olduğu mevcuttu\" dedi.

KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI

Köpeği Richie\'yi Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesi\'ne götürdüğünü belirten Oskay, “Orada uzman doktorlar tedavisini yaptı ve tedavileri hala devam etmekte. Arka iki bacağında diz kayması ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bir ömür ilaçlarla geçecek. Böyle duygusu yoksun bir insanın 5 kuruş için en azından başka insanları kandırmasını ve Türkiye\'de bu şekilde faaliyet göstermesini istemiyorum. Bu dolandırıcının mağdur ettiği tek kişi ben değilmişim, diğer insanları da benzer şekilde kandırdığını öğrendim\" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yapılan suç duyurusu hakkında bilgi veren Oskay\'ın avukatı Onur Demir, köpeğin satışını yapan Ü.K.D.\'nin, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ile hayvanların yasadışı yollarla ülkeye sokulması, veteriner sağlık raporlarının sahte olarak düzenlenmesi gibi suçlardan hem hapis hem de idari para cezası almasını istediklerini söyledi.



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