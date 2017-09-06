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Bilim / Teknoloji

İnternetteki videolardan kimlik tespiti yapılabilecek

BURSA, (DHA) - ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ)  Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansever'in araştırmacı olarak yer aldığı ve ASELSAN Araştırma Merkezi ile ortak yürütülen 'Sayısal videolar üzerinden adli kanıt toplama ve kimlik tespitine yönel

06 Eylül 2017 15:04

BURSA, (DHA) - ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ)  Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansever\'in araştırmacı olarak yer aldığı ve ASELSAN Araştırma Merkezi ile ortak yürütülen \'Sayısal videolar üzerinden adli kanıt toplama ve kimlik tespitine yönelik yazılım projesi\'ne, Savunma Sanayii Müsteşarlığı destek veriyor.
İnternette paylaşılan video üzerinden adli kanıt toplamaya ve kimlik tespitine yarayan bir proje geliştiren Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansaver\'e, Savunma Sanayii Müsteşarlığından katkı geldi. Müsteşarlık, proje için 83 bin TL destek sağlayacak.
Proje çalışmalarını artırmak amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayi ile çalışan 8 firma arasında yer alan HAVELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, ERMAKSAN, FİGES, FNSS ve Uludağ Üniversitesi arasında  kısa adı SAYP olan \'Savunma Sanayiine Araştırmacı Yetiştirme Programı\' imzalanan protokol ilk meyvesini verdi.
UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansever\'in araştırmacı olarak yer aldığı ve ASELSAN Araştırma Merkezi ile ortak yürütülen \'Sayısal videolar üzerinden adli kanıt toplama ve kimlik tespitine yönelik yazılım projesi\', Savunma Sanayii Müsteşarlığınca destekleniyor. Projeyle, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek kimliklerin tespiti mümkün olabilecek. Yürütücülüğünü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nden Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik\'in yapacağı projenin bir yıl sonra tamamlanması öngörülüyor.
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve savunma sanayine yönelik üretim yapan sekiz firma ile 2016 yılında protokol imzaladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda hem araştırmacı yetiştirmeye başladıklarını, hem de projeler geliştirdiklerini söyledi.
SAYP kapsamında hazırlanan bir projenin Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından kabul edilerek desteklenmesinin üniversite için önemini vurgulayan Rektör Ulcay, \'Bilimden üretime, üretimden Ekonomiye\' değer kazandırarak \'3\'üncü nesil üniversite\' hedefine ulaşmada hızla yol almaya başladıklarını kaydetti.

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