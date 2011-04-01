-İNTERNETTEKİ KİTAP SORU ÖNERGESİ OLDU TBMM (A.A) - 01.04.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın hakkında toplatma kararı verilen kitap çalışmasının internet sitelerinde yayımlanmasını ''soru önergesinin'' konusu yaptı. Vural, İzmir Milletvekili sıfatıyla ve Adalet Bakanı Ahmet Kahraman tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, kitap çalışması hakkındaki mahkeme kararını anımsattı. Medyaya yer alan haberlere göre, karara rağmen çalışmanın internet ortamında dolaşmaya başladığını ve yüz binlerce kişinin sosyal paylaşım sitelerinde çalışmayı paylaştığını kaydeden Vural, şu soruların yanıtlanmasını istedi: ''Kitabın internet sitesi üzerinden gönderildiği kişiler terör örgütüne yardım suçunu işlemişler midir? Kitabı bilgisayarına indiren kişiler de aynı suçu işlemişler midir? Türkiye'de milyonlarca kişinin bilgisayar ve internet kullandığı düşünüldüğünde bu suçlu oranının milyonlara ulaşması ihtimali karşısında ne düşünüyorsunuz? Kitabın gönderildiği ve/veya kitabı internet üzerinden indiren kişilerin terör örgütü suçlaması ile karşılaşmaması için ne yapması gerekir? Gönderilen adresi savcılığa mı bildirmelidir? Gönderilen materyali bilgisayarından silmeli midir? Kitabı okumuş olanların terör örgütüne üyelik suçlamasıyla karşılaşmaması için ne yapması gerekir?''