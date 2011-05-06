İnternetteki 'Bin Ladin' virüsüne dikkat!

T24 - El-Kaide Lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından sanal saldırılar başladı. Yazılım firması Eset, kimi hackerların virüs dağıtmak için kandırma amaçlı videolardan yararlandıklarına işaret ederken; internet kullanıcılarına dikkatli olmalarını, bilinen sitelere girmelerini önerdi.



Eset'in Sanal Tehdit Analiz Merkezi Eğitim Müdürü Randy Abrams, bilgisayar kullanıcılarını Usame Bin Ladin ile ilgili haberleri fırsat bilen dolandırıcılara karşı uyardı. Kötü adamların internet kullanıcılarını çok iyi tanıdıklarını dile getiren Abrams, şunları kaydetti:



"Hackerler, tek yapmaları gerekenin Bin Ladin hakkında video ya da resim olduğunu bildiren bir link yayınlamak olduğunu biliyorlar, çünkü kullanıcıların merak ederek tıklayacaklarından eminler. Bu tür büyük haberlerde mutlaka ortalığa yayılan kandırmaya yönelik video görüntüleri oluyor, tabi ki amaç bilgisayarlara zararlı yazılım bulaştırmak.



Dolandırıcılar aynı zamanda arama motorlarının nasıl optimize edileceğini de biliyorlar. Böylece virüslü siteler arama sonuçlarında hep üst sıralarda geliyor. Hakikat şu ki, ne aradığınızın pek bir önemi yok, dolandırıcılar bulmanızı istedikleri şeyi size zaten buldururlar fakat doğa felaketi, ünlü biri ya da terörist saldırılar hakkında önemli haberler çıktığı zamanlarda bu tür kandırma eylemleri de artıyor." Abrams, sanal saldırılara karşı kullanıcılara şu ikazlarda bulundu: "Haberleri her zaman bilinen sitelerden okumaya gayret edin.



Hiç bilmediğiniz bir siteye sadece bir arkadaşınızın tavsiyesi üzerine o da arkadaşınızın kullandığından emin olduğunuz sürece girin. E-posta, anında mesajlaşma programı ya da Facebook gibi ortamlarda paylaşılan bağlantılar zararsız oldukları anlamına gelmez, arkadaşınızın hesabı çalınmış olabilir. Sadece yüz yüze yapılan tavsiyelerden emin olabilirsiniz.



Uyanık olun, arama sonuçlarınıza dikkatli bakın ve bildiğiniz sitelerden şaşmamaya çalışın. Örneğin YouTube 'bilinen' bir site kapsamında değildir çünkü yöneticilerin içerik üzerinde tam bir kontrolü yok. YouTube yöneticileri, zararlı içeriği temizleme konusunda iyiler ama temizleme işi zaman alır, bu arada kullanıcıların kandırılması işten bile değil."





