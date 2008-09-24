İnternette yeni "Truva Atı" saldırısı

Bu da Bin Ladin virüsü!

Güvenlik yazılımları alanında faaliyet gösteren BitDefender'in eylül bülteninde yer alan bilgiye göre, son iki haftada, tüm dünyadaki pek çok gelen kutusu "Buy Airplane Ticket Online" adındaki var olmayan bir servisin, aldatılan müşterilere teslim edildiği iddia edilen bilet ve fatura mesajlarıyla doldu.BitDefender Kötü Yazılım Karşıtı Araştırma Merkezi Yöneticisi Sorin Dudea, kullanıcıların "uygun güvenlik çözümü" olmadan sistemlerinin bütünlüğünün risk altında olduğunu ifade etti.Dudea, "Bu kötü yazılım dağıtım kampanyasının dağıtımını yaptığı yeni Truva Atı ve yüksek bulaşma oranı, bir kez daha sadece Siber suçluların becerikliliğini değil, ama aynı zamanda kullanıcıların sistem savunmasına ve hassas veri korunmasına gösterilen ilgi eksikliğini de bir kez daha ispatlıyor" ifadesini kullandı.Kötü yazılım, kökdizin bileşenleri kullanıyor ve kendisini hedef makinenin Windows veya Program Files klasörüne kopyalayıp saklayabilmek için bunların yardımını alıyor. Kodu çeşitli işlemlere enjekte edip Microsoft Windows Firewall için gerekli hariç tutma izinlerini ekleyerek arka kapı ve sunucu yeteneklerini sağlıyor.