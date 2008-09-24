T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İnternette yeni "Truva Atı" saldırısı

Kötü yazılım üreticilerinin, önde gelen Amerikan hava trafik operatörlerinin kimliklerinin aldatıcı şekilde kullanıldığı uydurma mesajlarla, yeni bir Truva Atı saldırıs&#

24 Eylül 2008 03:00

Güvenlik yazılımları alanında faaliyet gösteren BitDefender'in eylül bülteninde yer alan bilgiye göre, son iki haftada, tüm dünyadaki pek çok gelen kutusu "Buy Airplane Ticket Online" adındaki var olmayan bir servisin, aldatılan müşterilere teslim edildiği iddia edilen bilet ve fatura mesajlarıyla doldu.

BitDefender Kötü Yazılım Karşıtı Araştırma Merkezi Yöneticisi Sorin Dudea, kullanıcıların "uygun güvenlik çözümü" olmadan sistemlerinin bütünlüğünün risk altında olduğunu ifade etti.

Dudea, "Bu kötü yazılım dağıtım kampanyasının dağıtımını yaptığı yeni Truva Atı ve yüksek bulaşma oranı, bir kez daha sadece Siber suçluların becerikliliğini değil, ama aynı zamanda kullanıcıların sistem savunmasına ve hassas veri korunmasına gösterilen ilgi eksikliğini de bir kez daha ispatlıyor" ifadesini kullandı.

Kötü yazılım, kökdizin bileşenleri kullanıyor ve kendisini hedef makinenin Windows veya Program Files klasörüne kopyalayıp saklayabilmek için bunların yardımını alıyor. Kodu çeşitli işlemlere enjekte edip Microsoft Windows Firewall için gerekli hariç tutma izinlerini ekleyerek arka kapı ve sunucu yeteneklerini sağlıyor.

İlgili haberler:

Bu da Bin Ladin virüsü!

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24