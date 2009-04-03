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Bilim / Teknoloji

İnternette sörf verimliliği artıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, mesai saatlerinde zevk için internette dolaşanlar işlerinde daha verimli oluyor

03 Nisan 2009 03:00

Avustralya'da yapılan bir araştırma, mesai saatleri içinde zevk için internette dolaşanların işlerinde daha verimli olduğunu ortaya koydu.

El Arabiya'nın haberine göre, Melbourne Üniversitesinin araştırmasında, mesai sırasında kişisel nedenlerle interneti kısa süreli kullananların kullanmayanlara oranla işlerinde yüzde 9 daha verimli olduğu saptandı.

Araştırmayı yapan Brent Coker, internette kısa süreli dolaşmanın beynin dinlenmesini ve konsantrasyonun artmasını sağladığını, bunun da verimliliği artırdığını söyledi.

Coker, ancak 300 kişiyle yapılan araştırmada, kişisel nedenlerle internete girenlerin mesai saatlerinin yüzde 20'sinden daha az bir süreyi internette geçirdiğinin altını çizerek, uzun süreli kullanımın verimliliği düşüreceğini vurguladı.

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