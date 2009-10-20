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Yaşam

İnternette sörf akıllandırıyor!

İnternette ilk defa araştırma yapan kişilerin bazı beyin fonksiyonları 2 hafta sonunda gelişme gösterdi.

20 Ekim 2009 03:00

İnternette ilk defa araştırma yapan kişilerin bazı beyin fonksiyonları 2 hafta sonunda gelişme gösterdi.

İnternetle haşır neşir olmanın beyinsel fonksiyonları geliştirdiği tespit edildi. Daha önce internette hiç gezinmemiş deneklerle yapılan araştırma sonunda, sanal alemde sörf yapmanın beyindeki karar alma ve bellek merkezlerini harekete geçirdiği belirlendi.

California Üniversitesi’nden bilimcilerin gerçekleştirdiği deneye yaşları 55 ile 78 arasında değişen 24 yetişkin katıldı. Deneklerin yarısı internet alemini iyi bilen, diğer yarısı ise internette neredeyse hiç vakit geçirmemiş kişilerden oluştu.

Daha önce interneti pek az kullanmış olan kişilerden 2 haftalık gözlem süresi boyunca günde 1 saat internete bağlanarak sörf yapmaları istendi. Bu kişilerin beyin aktivitelerini izleyen bilimciler, bu kadar kısa bir süre içinde bile kişilerin karar alma ve bellek gibi fonksiyonların kontrol edildiği beyin bölgelerinde yoğunluk artışı tespit etti.

Sözkonusu deneklerin beyinsel faaliyetlerinin, süre sonunda, kontrol grubu olarak kullanılan internet meraklısı ikinci grubun beyinsel şemalarıyla benzeştiği görüldü.

Popular Science dergisine konuşan psikiyatri profesörü Gary Small, düzenli olarak internette gezinip birşeyler okumanın ‘beyin egzersizi’ işlevi gördüğünün böylece kanıtlandığını söyledi. Small’a göre sanal alemde dolaşmak kişinin karmaşık meseleleri çözme ve mantık yürütme becerilerini de geliştiriyor.

Deney ve sonuç raporu, ABD’de yapılan yıllık Nörobilim Derneği toplantısında açıklandı.

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