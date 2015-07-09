İnternette şiddet ve nefret uyarısı



Avrupa Konseyi'ne bağlı Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) yıllık raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda özellikle internette artan şiddet ve nefret içeriklerine dikkat çeken Komisyon, internetin nefret söylemleriyle dolu ve yabancı düşmanlığından şikayet edilen bir platforma dönüştüğü tespitinde bulundu.

Raporda bu rahatsız edici eğilimin Avrupa'da 2014 yılında artış gösterdiği belirtildi.

Raporu kamuoyuna tanıtan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, antisemitizm, İslam düşmanlığı ve ırkçılığın Avrupa'nın geleceğini ciddi bir şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.

Raporu hazırlayan insan hakları uzmanları, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin isimlerine ise raporda ayrı ayrı yer vermedi, raporda toplanan verilerin genel sonuçları aktarıldı.

Öte yandan internette şiddet içerikli yorumlara karşı başarı sağlandığı da belirtildi. ABD'nin emniyet teşkilatı FBI'la yapılan işbirliği sonucunda Polonya'daki yabancı düşmanı içeriklere yer veren bir internet sitesinin yasaklandığı kaydedildi. Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve siber suçlarla ilgili konvansiyonu da henüz onaylamamış olan ABD ile böyle bir işbirliğinin yapıldığına da dikkat çekildi.

İslam düşmanlığı ve antisemitizmin nedenleri olarak ise radikal İslamcıların yol açtığı şiddet ve popülist partilerin seçim başarıları gösterildi.