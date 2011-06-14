-İNTERNETTE ''SİBER SALDIRI'' TEHDİDİ ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Türkiye'de yürürlüğe girmesi beklenen internete yönelik filtre uygulamasını gerekçe göstererek ''siber saldırı'' başlatan Anonymous (Anonim) adlı hacker grubu yaptığı açıklamada, ''bu gece yeniden harekete geçileceğini'' bildirdi. ''Anonymous'' adına yapıldığı belirtilen yazılı açıklamada, seçim sürecinde ataklara ara verildiği belirtilerek, bazı medya organlarında ve basın yayın kanallarında gruba yönelik tutuklama haberlerinin yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bu haberlerin göz dağı vermek ve korku yaratmak için yayınlandığına inanıyoruz. Anonymous oluşumu, bu haberleri yalanlamak için bu gece yeniden harekete geçecek. Bu defa bir önceki atak tiplerinden daha yüksek seviyede bir operasyon gerçekleştirilecek ancak herhangi bir sızma ve bilgi çalınması söz konusu olmayacak. Ayrıca bu gece başlayacak operasyonda hedefler son ana kadar açıklanmayacaktır. Operasyonda siyasi sitelere ve basın yayın organlarına ait sitelere atak yapılmaması yönünde karar alınmış olup atakların süresini paylaşamadığımızı belirtmek istiyoruz.'' -''MERAK, İNTERNETTE YOĞUNLUK YARATIYOR'' Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, internet sitelerine saldırı düzenleyen bu grubun, zombi bilgisayarlar üzerinden faaliyet gösterdiğini anlattı. Zombi bilgisayarların, başka bir bilgisayara bağlı modem veya internet bağlantı şifresi sayesinde IP adresiyle oluşturulduğunu belirten Özeren, ''Bilgisayarından bu işlemin yapıldığından haberdar olmayanlar olabilir. Vatandaşlarımız modem şifrelerini mutlaka kullansınlar. Bilgisayarlarındaki antivirüs yazılımları güncel tutsunlar. Kişisel veya kurumsal bilgisayarlarda koruma programı ve güvenlik duvarları, yüksek seviyede tutulsun'' diye konuştu. Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesine imza atan ülkelerin bu konuda işbirliğine gidip, illegal faaliyetlere katılan IP adreslerini tespit ettiklerini ve cezai işlem uyguladıklarını ifade eden Özeren, ''Asıl suçu işleyen başkalarının bilgisayarını zombi haline dönüştürdüğü için ceza almıyor. Burada en önemli konu modemlere, ADSL bağlantısına şifre koymak. Komşuları veya arkadaşlarıyla bile şifrelerini paylaşmasınlar. Aksi takdirde bilgisayarı suça bulaşan kişi suçludur, suçsuzluğunu ispat etmek zorunda kalır'' uyarısında bulundu.