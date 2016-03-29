İnternette satışa çıkarılan 100 Maserati 18 saniyede satıldı!

Çin'de İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati'nin Alibaba'nın Tmall sitesindeki sanal mağazada satışa çıkardığı 100 adet Levante marka SUV araç, 18 saniye içinde tükendi.

Fiyatı 72.000 dolardan başlayan Levante, Çin'de Temmuz'da piyasaya sunulacak.

Çin’de ekonominin yavaşlaması, hükümetin yolsuzlukla mücadeleyi hızlandırması ve gösteriş meraklılarının üzerine gitmesi nedeniyle son yıllarda lüks araba satışları yavaşladı.

Ancak Maserati gibi firmalar şimdi büyüme hedefleri için internet üzerinden satışlara yöneliyor.

700 milyon internet kullanıcısıyla dünyanın en büyük e-ticaret pazarı olan Çin aynı zamanda dünyanın en büyük otomotiv pazarı durumunda.

21 bin Maserati geri çağrıldı

Bu arada, Maserati, kaza riskini artırabileceği belirtilen bir tasarım hatası nedeniyle Çin’de yaklaşık 21 bin aracı geri çağırdı.

Çin devlet medyası, söz konusu araçların 2013 ve Aralık 2005 yılları arasında üretilen Quattroporte ve Ghibli modellerini kapsadığını duyurdu.

Çin Standartları Kurumu, gaz pedalı ve paspasla ilgili tasarım hatasının, araba hareket halindeyken, pedalın takılı kalmasına neden olabileceğini belirtti.

Maserati gaz pedallarını değiştireceğini açıkladı.