İnternette satılan zayıflama hapları ve gıda takviyeleri sahte çıktı

Sağlık Bakanlığı, denetim için internetten ilaç siparişi verdi ve ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. İncelenen zayıflama haplarının, gıda takviyelerinin ve saç çıkaran bütün ürünlerin sahte olduğu belirlendi.



Sağlık Bakanlığı, internetten sahte veya Kaçak ilaç satışı yapanları belirlemek için yeni bir yöntem geliştirdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ekipleri, internetten sıradan bir tüketiciymiş gibi kendi adreslerine sipariş verdi. Gelen ürünler incelendi.



ntv'nin haberine göre; incelenen ürünler arasında, ölümcül sonuçlar doğurabilecek sahte ilaçların ve gıda takviyelerinin de bulunduğunu vurgulayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan, "Sahte sağlık beyanı ile gıda takviyesi adı altında zayıflatıcı ürünler önemli yer tutuyor. Öte yandan kozmetik ürün adı altında saç çıkaran ürünler, cinsel gücü artıran beyanlı sahte ilaçlar satılabiliyor. Bu ürünlerin kullanılması sonucunda komaya girme veya ölümle sonuçlanacak ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabiliyor" diye konuştu.

Bin 456 sitenin erişimi engellendi

NTV'nin haberine göre; denetimler sonucunda, 92 internet sitesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.



Bu kapsamda Ocak 2016'dan bu yana bin 456 internet sitesine erişimin engellendiğini aktaran Tan, "İnternette ilaç adı altına satılan ürünlerin tamamı sahtedir. Lütfen vatandaşlar bunlara kanıp almasınlar, bunları satanlar cinayete varan bir suç işlemektedirler" uyarısında bulundu.