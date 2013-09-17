İnternette satılan ilaçlar tehlike saçıyor

İnternet üzerinden sipariş edilen ilaçların yarısı tedavi edici özelliğe sahip olmaktan çok uzak. Sağlık açısından büyük risk taşıyan bu sahte ürünler, ambalajı ve dış görüntüsü itibariyle uzmanların bile ayırt etmekte zorlanacağı kadar gerçek görünüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen tıp uzmanları internet üzerinden alınan ilaçlar konusunda hastaları uyardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu şekilde alınan ilaçların yarısının sahte olduğu yönündeki duyurusuna dikkat çeken uzmanlar, bu gibi ilaçların kullanımının çok kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Uzmanlar, internetten sipariş edilen ürünlerin sık sık sağlık açısından yüksek risk taşıdığını dile getirdi. Tehlikeye sebep olarak internet üzerinden ısmarlanan sahte ilaçlardaki sağlık için gerekli olan etkili maddenin ya hiç, ya çok, ya da sahte olması gösterildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alman Eczacılar İlaç Komisyonu Başkanı Martin Schulz, 'Kazanç getiren her şeyin sahtesi üretiliyor' diyerek durumu özetledi.

Sahte ürünlerin arka bahçelerde veya garajlarda hijyenik olmayan ortamlarda üretildiğine işaret eden uzmanlar, ilaç muhtevasının da bu sebeple şüpheli, hatta bazen zehirli olduğunu kaydetti. Gümrüklerde ele geçirilen küflenmiş ilaçlar da durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Sahte ilaçlar ambalajlama ve dış görünüş açısından çoğunlukla orijinallerinden ayırt edilemiyor. Konunun uzmanları bile bazen zorluk çekebiliyor. Örnek olarak Schulz, bu tip ilaçları kanuni yollardan eczaneye kadar gelebildiğini vurguladı.

İnternetten ilaç almayın

Alman Gümrük Suçları Dairesi'nden Peter Keller, sahte ilaçların uyuşturucudan on kat daha fazla kar bıraktığını söyleyerek bu tarz ürünlerin neden bu kadar satıldığına açıklık getirdi. Diğer taraftan sahte ilaç üretimi uyuşturucu üretimiyle kıyaslanamayacak derecede ucuz.

Sahte ürünleri piyasaya sürenleri ele geçirmek ise kolay değil. Ticareti korunmalı internet üzerinden yapan sahtekarlar kimliklerini hemen değiştirebiliyor. Bayer ve Pfizer gibi ilaç işletmeleri bu gelişme karşısında dört yıl içinde Avrupa çapında yürürlüğe girecek yeni bir güvenlik sistemi geliştiriyor. İlaç alacaklara düşen ise kendi sağlıkları için internet üzerinden ilaç siparişinden uzak durmak.

Yeteri kadar test edilmeyen ilaç çok riskli

Diğer taraftan sahte olmayan ilaçlarda da çocuk ve genç hastalar açısından tehlike söz konusu. Uzmanlar, kanun çerçevesinde üretilen ilaçların yarısının da çocuklar üzerinde test edilmediği için problem içerebildiğini söylüyor.

Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin 2007 yılında ilaç şirketlerini her yeni ilacı çocuklar üzerinde de test etmekle yükümlü kılan ilaç kararnamesine dikkat çekiyor. Bu kararnameye rağmen halen üretilen ilaçların sadece beşte biri çocuklar üzerinde test ediliyor.