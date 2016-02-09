İnternette özgürlüğü ve telif haklarında reformu savunan Korsan Parti, iktidara yürüyor

İzlanda'da üç yıl önce kurulduğundan beri internette özgürlüğü ve telif haklarında reformu savunan Korsan Parti'nin, son yapılan kamuoyu araştırmalarında yakaladığı yüzde 41.8'lik desteği bir yıl sonraki seçimlere kadar sürdürebilirmesi durumunda yeni hükümeti kurmaya aday olacağı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ersin Arslan'ın haberine göre; İzlanda’da sadece üç yıl önce kurulan Korsan Parti yerleşik siyasi yapıyı kökünden sarsıyor. Parlamento seçimlerine bir yıllık bir sürenin kaldığı İzlanda’da, Korsan Parti son yapılan kamuoyu araştırmalarında yüzde 41.8’lik bir desteği yakaladı.

2008 yılındaki finans krizinin aşılmış olmasına, işsizliğin AB ortalamasının altında seyretmesine karşın, iktidardaki sağ koalisyon hükümetinin zenginlerin lehine gerçekleştirdiği vergi indirimlerinin İzlanda halkının hoşnutsuzluğunu düzen dışı partilerden Korsan Parti’yi destekleyerek gösterdiği yorumu yapılıyor.

WikiLeaks aktivistlerinden Birgitta Jonsdottir tarafından kurulan Korsan Parti politikada daha fazla saydamlık, internette daha geniş özgürlük, telif hakları kanununda reform istekleri ile İzlanda seçmeninin karşısına çıkıyor. İlk defa 2013 yılında parlamentoya giren Korsan Parti’nin kamuoyu araştırmalarındaki bu oranı bir yıl sonraki seçimlerde de yakalaması durumunda en büyük parti olarak yeni hükümeti kurmaya aday olacağı belirtiliyor.